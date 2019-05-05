Экс-солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм запретила членам своей семьи посещать концерт своей бывшей группы, несмотря на приглашение от нынешних участниц музыкального коллектива. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, запрет связан с нежеланием Бекхэм каким бы то ни образом быть связанной с Spice Girls.

При этом утверждается, что ранее экс-солистка группы заявляла о своем желании привести своих детей на шоу Spice Girls.

"Виктория не хочет, чтобы дети туда шли или чтобы их там фотографировали, а также разговоров о том, что она пренебрегла участницами группы", - сказал источник.

Он пояснил, что Бекхэм любит участниц группы каждую по отдельности, однако сама она больше не хочет ассоциироваться с бывшей группой.