Певица Мадонна заявила, что в повседневной жизни сталкивается с эйджизмом (дискриминацией по возрасту - прим. "Ленты.ру"). Об этом она рассказала журналу Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, всю жизнь окружающие ее люди пытались найти в ней какой-либо изъян как повод для критики. "Недостаточно красива, недостаточно хорошо пою, недостаточно талантлива, недостаточно замужем, а теперь еще и недостаточно молода. Сейчас меня наказывают за мои 60 лет. Я борюсь с эйджизмом", - пояснила она.