/showbiz/1117150.html Мадонна пожаловалась на дискриминацию по возрасту
Мадонна пожаловалась на дискриминацию по возрасту
Певица Мадонна заявила, что в повседневной жизни сталкивается с эйджизмом (дискриминацией по возрасту - прим. "Ленты.ру"). Об этом она рассказала журналу Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По ее словам, всю жизнь окружающие ее люди пытались найти в ней какой-либо изъян как повод для критики. "Недостаточно красива, недостаточно хорошо пою, недостаточно талантлива, недостаточно замужем, а теперь еще и недостаточно молода. Сейчас меня наказывают за мои 60 лет. Я борюсь с эйджизмом", - пояснила она.
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