Певица МакSим (Марина Абросимова), пострадавшая в ДТП, обратилась к своим фанатам в видеообращении, записанном в больнице. Вместе с ней на записи присутствует священник, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Марина обращается к фанатам усталым и дрожащим голосом, однако она хочет поделиться радостью от того, что вернулась в Москву и от того, что рядом с ней есть близкие. "Я читаю про все ваши сопереживания, - заверила МакSим поклонников. - И, конечно, всех вас готова обнять прямо сейчас". Она выразила надежду, что успеет это сделать, сообщает РИА Новости.

МакSим лечится от ушибов и гематом, которые получила в аварии за границей: по дороге в аэропорт у машины лопнуло колесо. Автомобиль занесло на скользкой дороге, и он вылетел в кювет.