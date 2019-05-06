Конкурсанты из стран-участниц "Евровидения" в преддверии международного песенного конкурса прилетают в столицу Израиля - Тель-Авив. 14 мая будет дан старт первому конкурсному полуфиналу, подготовка к которому идет полным ходом.

Как сообщает Day.Az, представитель Азербайджана на "Евровидении 2019" певец Чингиз Мустафаев также прибыл в Тель-Авив, где в скором времени приступит к репетиции своего конкурсного номера, детали которого пока держатся в секрете. Известно лишь, что исполнитель появится на конкурсной сцене вместе с пятью бэк-вокалистами.

Отметим, что Чингиз Мустафаев с песней "Truth" выступит под номером 18 во втором полуфинале, который состоится 16 мая.

Н. Гасымова