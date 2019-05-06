Популярная певица Сямра Рагимли, которая представляла Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение 2016", презентовала клип на новую песню "ARMAS".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на страницу певицы в Instagram, "Armas" - обратное прочтение имени Samra. На испанском это слово означает "оружие".

Режиссер и продюсер клипа - Илаха Бахшиева. Слова и музыка: Clavis и OD.

Добавим, что яркий клип был высоко оценен поклонниками исполнительницы.

Н. Гасымова