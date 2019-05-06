/showbiz/1117457.html Сямра Рагимли презентовала клип и восхитила фанатов - ВИДЕО - ФОТО
Сямра Рагимли презентовала клип и восхитила фанатов - ВИДЕО - ФОТО
Популярная певица Сямра Рагимли, которая представляла Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение 2016", презентовала клип на новую песню "ARMAS".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на страницу певицы в Instagram, "Armas" - обратное прочтение имени Samra. На испанском это слово означает "оружие".
Режиссер и продюсер клипа - Илаха Бахшиева. Слова и музыка: Clavis и OD.
Добавим, что яркий клип был высоко оценен поклонниками исполнительницы.
Н. Гасымова
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