Около горы Беюкдаш на территории Гобустанского государственного историко-художественного заповедника состоялась презентация коллекции "İpək Yolunda Qobustan - İncilərin Rəqsi" (Танцы Гобустанских шедевров на Великом шелковом пути), организованная Гобустанским государственным историко-художественным заповедником и Государственным университетом культуры и искусств (ADMİU) при содействии Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Коллекция из 40 образцов создана студентами кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства Государственной академии художеств под руководством доцента вуза Айсель Азизовой. Яркая и очень оригинальная коллекция создана по мотивам наскальных рисунков Гобустана в синтезе с элементами старинной одежды Азербайджана, Китая и Османской империи в современной интерпретации. В изготовлении были использованы материалы - кожа, меха, шелк и лен. Очень интересные образы и дизайн, цвета и платья, грим и фейс-арт, воплощенные образцы в стиле фэнтези, футуризма, зооморфизма, хоррора и т.д., показали творческое мастерство молодежи.

Выступившие директор Гобустанского государственного историко-художественного заповедника Вугар Исаев, проректор ADMİU Гюльшан Алиева, руководитель кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства, народный артист Ариф Азиз, доцент ADMİU, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова, декан художественного факультета Севиль Керимова высоко оценили реализацию проекта, направленного на сохранение и пропаганду древнего наследия Азербайджана в одежде, представление ее широкой общественности.

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