Один из самых известных и богатых представителей азербайджанского шоубизнеса певец Манаф Агаев приобрел себе новый автомобиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.Az, певца заметили с новым "Audi Q8". На машине установлен номер "10 BU 100", который был на предыдущем его автомобиле.

Отметим, что раньше Манаф Агаев водил внедорожник.