https://news.day.az/showbiz/1118592.html Самый богатый азербайджанский певец купил себе дорогой автомобиль - ФОТО
Самый богатый азербайджанский певец купил себе дорогой автомобиль - ФОТО
Один из самых известных и богатых представителей азербайджанского шоубизнеса певец Манаф Агаев приобрел себе новый автомобиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.Az, певца заметили с новым "Audi Q8". На машине установлен номер "10 BU 100", который был на предыдущем его автомобиле.
Отметим, что раньше Манаф Агаев водил внедорожник.
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