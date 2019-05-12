11 мая в Тель-Авиве прошла вторая репетиция выступления представителя Азербайджана Чингиза Мустафаева на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019".

Как сообщает Day.Az, 27-летний певец-композитор исполнил песню "Правда" (Truth) и показал грандиозное шоу на сцене Экспо-центра. Видео репетиции, которое опубликовано на официальном канале Евровидения в YouTube, за пару часов посмотрели почти 100 тысяч человек.

Чингиз изменил свой художественный подход к конкурсу. Песня современна, радио-дружелюбна и лична. Музыку к песне написали Борислав Миланов, Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Пабло Динеро, Хостесс и Чингиз Мустафаев, а слова - Борислав Миланов, Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Хостесс. Идея клипа принадлежит Марте Родионовой и Майе Мирошниченко.

После второй репетиции представитель Азербайджана продолжает оставаться у букмекеров в пятерке фаворитов на возможную победу в "Евровидении 2019", где занимает четвертую позицию.

Зрелищный сценический номер включает в себя графическое оформление и визуальные эффекты. Песня "Правда" о нечестных, ядовитых отношениях. В ней рассказывается история одного партнера, который предает другого, оставляя им трудный выбор: принять обман или освободиться от ложных иллюзий. По сценарию, два робота на сцене чинят разбитое сердце Чингиза.

Также хотим отметить, что на "Евровидении" вновь прозвучит мугам. Но на этот раз в исполнении Чингиза Мустафаева. Ранее мугам звучал на данном международном конкурсе в исполнении Самира Джавадзаде (2008) и Алима Гасымова (2012).

Добавим, что за визуальные спецэффекты конкурсного номера отвечает команда Front Pictures Creative Studio, разработавшая спецэффекты для номера Джамалы, победившей на конкурсе "Евровидение-2016". Данная команда также задействована в проекте America's Got Talent и была причастна к выступлению певицы Пинк на вручении премии BRIT Awards 2019.

Над сценической графикой работала и московская креативная команда GST.

Напомним, что Евровидение-2019 пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать"). Чингиз Мустафаев выступит во втором полуфинале 16 мая под номером 18.

Али Ибрагимов

Фото: Thomas Hanses / European Broadcast Union / Eurovision.Tv