Бизнесмен Ян Абрамов, отец Микеллы Абрамовой, которая победила в проекте "Голос. Дети", потребовал засекретить результаты проверки итогов телепроекта, по итогам которого его дочь одержала победу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.

Бизнесмен полагает, что такая травля может способствовать появлению у дочери психологических травм. Также, по мнению Абрамова, обнародование результатов проверки привлечет дополнительное внимание к этой ситуации, уточняет телеграм.