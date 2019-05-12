https://news.day.az/showbiz/1119094.html Звезда «Игры Престолов» снимется в новом фильме
Звезда «Игры Престолов» снимется в новом фильме
Актриса Эмилия Кларк, исполнительница роли "матери драконов" Дейенерис Таргарин в сериале "Игра престолов", снимется в биографической мелодраме "Позволь мне перечесть".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Variety.
По данным портала, сюжет ленты расскажет о поэтессе Элизабет Барретт, ее романе с драматургом Робертом Браунингом.
Как отмечается, сценаристом картины выступит Пол Милн, а режиссером проекта стал Бьорн Рунге.
При этом дата премьеры фильма пока неизвестна.
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