Актриса Эмилия Кларк, исполнительница роли "матери драконов" Дейенерис Таргарин в сериале "Игра престолов", снимется в биографической мелодраме "Позволь мне перечесть".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Variety.

По данным портала, сюжет ленты расскажет о поэтессе Элизабет Барретт, ее романе с драматургом Робертом Браунингом.

Как отмечается, сценаристом картины выступит Пол Милн, а режиссером проекта стал Бьорн Рунге.

При этом дата премьеры фильма пока неизвестна.