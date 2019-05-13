Отечественная поп-дива решила вновь изменить свою внешность сбросив "несколько" килограмм, передает Day.Az.

Наверное многие из вас сейчас подумают об очередной пластической операции, пользуясь которыми Кязымова избавлялась от лишнего веса, однако на сей раз популярная певица похудела посредством самой обыкновенной диеты

Представляем читателям кадры Айгюн Кязымовой в новом имидже:

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