В Тель-Авиве стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщает Trend со ссылкой на сайт конкурса. Мероприятие началось с дефиле на "оранжевой дорожке" с участием 41 национальной делегации, передает Day.Az.

На мероприятии к представителю Азербайджана на "Евровидении-2019" Чингизу Мустафаеву было приковано внимание как со стороны представителей СМИ, так и со стороны участников конкурса.

На торжественном вечере азербайджанский певец ответил на вопросы журналистов, рассказал о своем творчестве, а также пообщался с участниками конкурса.

Напомним, что полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать"). Чингиз Мустафаев выступит во втором полуфинале "Евровидения-2019" под номером 18 с песней "Truth" ("Правда"). Сценический номер азербайджанского исполнителя включает в себя графическое оформление и визуальные эффекты. На сцене стоят два робота, которые по задумке постановщиков чинят разбитое сердце артиста.

Чингиз Мустафаев - 27-летний азербайджанский певец, гитарист. Выступает совместно с созданной им музыкальной группой Palmas. Победитель музыкального телевизионного конкурса Yeni Ulduz. В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе "Новая волна-2013" (Юрмала).