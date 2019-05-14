В преддверии своего выступления на Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" Чингиз Мустафаев поделился на своей странице в Instagram откровенным фото.

Как сообщает Day.Az, азербайджанский исполнитель принял участие в фотосессии для независимой украинской газеты NVRMIND. Это издание основано фотографом Дмитрием Комисаренко. Это некоммерческий проект, который в первую очередь воспевает искусство черно-белой фотографии и красоту человеческого тела.

Отметим, что поклонники в восторге от смелой фотосессии певца и пишут в комментариях о внешней красоте исполнителя.

Н. Гасымова