https://news.day.az/showbiz/1119542.html Чингиз Мустафаев снялся в фотосессии для украинского издания - ФОТО
Чингиз Мустафаев снялся в фотосессии для украинского издания - ФОТО
В преддверии своего выступления на Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" Чингиз Мустафаев поделился на своей странице в Instagram откровенным фото.
Как сообщает Day.Az, азербайджанский исполнитель принял участие в фотосессии для независимой украинской газеты NVRMIND. Это издание основано фотографом Дмитрием Комисаренко. Это некоммерческий проект, который в первую очередь воспевает искусство черно-белой фотографии и красоту человеческого тела.
Отметим, что поклонники в восторге от смелой фотосессии певца и пишут в комментариях о внешней красоте исполнителя.
Н. Гасымова
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