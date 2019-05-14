https://news.day.az/showbiz/1119579.html Латвийская группа на "Евровидении" спела азербайджанскую песню - ВИДЕО
Латвийская группа на "Евровидении" спела азербайджанскую песню - ВИДЕО
На "Евровидении-2019" латвийская группа Carousel исполнила популярную азербайджанскую композицию "Hardasan", сообщает Day.Az.
Напомним, сегодня в Израиле пройдет первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение".
Азербайджан представит певец Чингиз Мустафаев с композицией "Truth" во втором полуфинале.
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