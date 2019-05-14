На "Евровидении-2019" латвийская группа Carousel исполнила популярную азербайджанскую композицию "Hardasan", сообщает Day.Az.

Напомним, сегодня в Израиле пройдет первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение".

Азербайджан представит певец Чингиз Мустафаев с композицией "Truth" во втором полуфинале.