Чингиз Мустафаев великолепно исполнил мугам на "Евровидении" - ВИДЕО 1 829

В Тель-Авиве завершишлся второй полуфинал "Евровидение-2019". Как сообщает Day.Az, в полуфинале на сцену вышел и представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев. Он исполнил песню Truth, его порядковый номер - 18-й. Результаты полуфинала станут известны после подведения итогов голосования зрителей по всей Европе.

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