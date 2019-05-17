https://news.day.az/showbiz/1120397.html Чингиз Мустафаев великолепно исполнил мугам на "Евровидении" - ВИДЕО
Чингиз Мустафаев великолепно исполнил мугам на "Евровидении" - ВИДЕО
В Тель-Авиве завершишлся второй полуфинал "Евровидение-2019".
Как сообщает Day.Az, в полуфинале на сцену вышел и представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев. Он исполнил песню Truth, его порядковый номер - 18-й.
Результаты полуфинала станут известны после подведения итогов голосования зрителей по всей Европе.
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