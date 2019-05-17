В Тель-Авиве завершишлся второй полуфинал "Евровидение-2019".

Как сообщает Day.Az, в полуфинале на сцену вышел и представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев. Он исполнил песню Truth, его порядковый номер - 18-й. 

Результаты полуфинала станут известны после подведения итогов голосования зрителей по всей Европе.