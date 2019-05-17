В Тель-Авиве завершишлся второй полуфинал "Евровидение-2019".

Как сообщает Day.Az, в полуфинале на сцену вышел и представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри Чингиз Мустафаев прошел в финал конкурса, который состоится в субботу.

Помимо Азербайджана, в финал этим вечером прошли Нидерланды, Северная Македония, Албания, Швеция, Россия, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта.