https://news.day.az/showbiz/1120399.html Чингиз Мустафаев прошел в финал Евровидения - ВИДЕО
Чингиз Мустафаев прошел в финал Евровидения - ВИДЕО
В Тель-Авиве завершишлся второй полуфинал "Евровидение-2019".
Как сообщает Day.Az, в полуфинале на сцену вышел и представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри Чингиз Мустафаев прошел в финал конкурса, который состоится в субботу.
Помимо Азербайджана, в финал этим вечером прошли Нидерланды, Северная Македония, Албания, Швеция, Россия, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта.
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