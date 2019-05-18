Сегодня вечером в Тель-Авиве состоится финал международного песенного конкурса Евровидение. Азербайджан представит Чингиз Мустафаев. Он выйдет на сцену под номером 20 и исполнит песню "Truth".

Day.Az представляет интересные факты из биографии Чингиза. Узнаем нашего музыканта поближе:

- Чингиз Мустафаев родился в Москве, его детство прошло в российской столице.

- После распада СССР семья Чингиза Мустафаева переехала в Азербайджан, в Газах. Здесь же Чингиз начал играть на гитаре. Длинные летние дни и возможность не отвлекаться ни на что привели к тому, что благодаря своему врожденному исполнительскому таланту Чингиз мастерски овладел навыками игры на этом музыкальном инструменте.

- В 2008-м году Чингиз стал победителем шоу "Йени Улдуз - 7" *("Новая звезда") на телеканале ATV.

- В 2011-м году Чингиз впервые попытался попасть на Евровидение. Он принял участие в национальном отборе, но не получилось.

- В 2013-м году Чингиз Мустафаев представлял Азербайджан на конкурсе "Новая волна" в Юрмале. Он занял 11-е место и отметился дуэтом с Полиной Гагариной.

- В 2016-м году Чингиз принял участие в украинской версии шоу "Голос". После окончания проекта он стал выступать вместе с созданной им группой Palmas. Стиль группы можно охарактеризовать как микс азербайджанских национальных мотивов с элементами фламенко, рока и поп-музыки.

- Чингиз Мустафаев - автор хитов "Tənha gəzən" и "Get".

А. Гасымлы