Когда участники приедут на конкурс "Евровидение 2019"? Какого цвета будет ковровая дорожка? Какие мировые звезды придут на шоу? Предлагаем узнать все это и многое другое.

Менее месяца осталось до международного песенного конкурса "Евровидение 2019". В начале мая участники начнут съезжаться в Тель-Авив, где пройдет музыкальное мероприятие. Joinfo.ua решил напомнить обо всех громких новостях и приятных сюрпризах организаторов шоу.

Ковровая дорожка

В этом году классическая красная дорожка станет оранжевой. Церемония открытия конкурса песни состоится 12 мая на площади Хабиба в израильском курортном городе. Все делегаты пройдут по оранжевому ковру и ответят на вопросы журналистов.

Завершится этот день для участников конкурса вечеринкой в Зале Чарльза Бронфмана - самом большом концертном-холе города.

Примечательно то, что менять цвет ковровой дорожки стало уже традицией. В 2018 году в Лиссабоне "красная" дорожка была синей.

"Чудо-женщина" примет участие в мероприятии

Израильская модель и актриса Галь Гадот появится на Гранд-финале 18 мая. Продюсерская команда до сих пор держит в секрете, какая роль досталась звезде мирового масштаба.

Известно, что ранее актрисе фильма "Чудо-женщина" предлагали стать ведущей, но она отказалась из-за плотного графика на съемках.

Кто выступит на "Евровидение 2019"?

Организаторы пригласили четырех звезд прошлых конкурсов, которые исполнят песни друг друга. Так, украинский травести-артист Верка Сердючка споет композицию с названием "Toy", которая принесла победу Нетте Барзилай на "Евровидении-2018".

Израильская артистка, в свою очередь, споет, вероятно, один из своих новых треков.

Кончита Вруст исполнит победную песню Монса Сельмерлёва "Heroes", с которой он выиграл в 2015 году. Шведский поп-певец исполнит песню греческой звезды Элени Фурейра "Fuego", которая заняла второе место в 2018 году.

А молодой исполнительнице достался хит Верки Сердючки "Dancing Lasha Tumbai", с которой Андрей Данилко занял второе место. Вот на это посмотреть будет очень даже интересно!

После сольных выступлений все участники соберутся вместе, чтобы исполнить хит израильской певицы Гали Атари "Hallelujah".

В рамках конкурса согласилась выступить Мадонна. Из-за этого против певицы выступили многие ее поклонники, отговаривающие звезду лететь в Израиль. С чем связано недовольство огромного количества людей?