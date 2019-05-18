В Тель-Авиве проходит финал Евровидения-2019.

Азербайджан на конкурсе представляет Чингиз Мустафаев с песней Truth ("Правда"). Певец выступит в финале под номером 20.

Над сценической графикой для номера певца работала московская креативная команда GST. За визуальные спецэффекты конкурсного номера отвечает команда Front Pictures Creative Studio, разработавшая спецэффекты для номера Джамалы, победившей на конкурсе "Евровидение-2016".

В финале также выступят Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения, Нидерланды, Северная Македония, Албания, Швеция, Россия, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта. Помимо этого, в финале участвуют представители Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, а также Израиля. Девиз проекта - Dare to ("Позволь себе мечтать").