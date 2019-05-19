Европейский вещательный союз принял решение отстранить белорусское жюри от голосования в финале Евровидения. Об этом сообщает Eurovoix, передает Day.Az.

Причиной стало разглашение оценок коллегии. Члены жюри сами рассказали журналистам, кому они раздавали свои баллы во время первого полуфинала. Правила конкурса запрещают разглашение таких деталей до завершения финального шоу. В состав жюри от Белоруссии на Евровидении-2019 входили Валерий Пригун, Ангелина Микульская, Ольга Рыжикова, Артем Михаленко и Анастасия Тиханович.

