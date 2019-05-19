https://news.day.az/showbiz/1121082.html Определился победитель Евровидения-2019
Определился победитель Евровидения-2019
Определился победитель Евровидения-2019: им стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.
В сумме голосов жюри и зрителей конкурса Лоуренс набрал 492 балла.
На втором месте - певец из Италии Mahmood,. в его активе 465 баллов. Третье место у россиянина Сергея Лазарева, ему зрители и жюри отдали 369 баллов.
Представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев занял седьмое место с 297 баллами.
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