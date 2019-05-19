Известный российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал итоги конкурса Евровидение-2019, который завершился в Тель-Авиве.

Пригожин отметил, что ему очень понравилось, как выступил Азербайджан.

"И песня абсолютно хитовая, и Чингиз выступил прекрасно. Он был достоин победить на Евровидении, но к сожалению, этому помешали итоги смс-голосования", - сказал он.

Отметим, что победителем Евровидения стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. В сумме голосов жюри и зрителей конкурса Лоуренс набрал 492 балла. На втором месте - певец из Италии Mahmood,. в его активе 465 баллов. Третье место у россиянина Сергея Лазарева, ему зрители и жюри отдали 369 баллов.