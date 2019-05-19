Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, выигравший с песней Arcade конкурс "Евровидение - 2019", уверен, что для победы на смотре необходимо быть открытым. Об этом он заявил в ходе итоговой пресс-конференции в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, секрет в том, чтобы не иметь секретов, быть открытым, быть собой и заниматься музыкой", - сказал Лоуренс.

Он признался, что не знает причины, по которой зрители "Евровидения" голосовали за него. "Надеюсь, что музыка, песня, стихи, история за ними тронули их, вдохновили. И конечно, исполнение, работа команды", - отметил певец.

Исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд официально объявил на пресс-конференции, что следующий конкурс пройдет в мае 2020 года в Нидерландах.

"Мы посетим тебя очень скоро в Нидерландах и начнем подготовку", - заявил он, обращаясь к Лоуренсу.

64-й по счету конкурс "Евровидение" проходил в Тель-Авиве, финал смотра состоялся в ночь на воскресенье.

Лоуренс получил в финале 492 балла. Второе место занял представитель Италии Mahmood с результатом в 465 баллов. Российский певец Сергей Лазарев оказался на третьей строчке, получив 369 баллов.