Кто и как голосовал за Азербайджан на "Евровидении-2019"?
В Тель-Авиве завершился международный песенный конкурс "Евровидение-2019".
Победителем стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней "Arcade".
Как передает Day.Az, Чингиз Мустафаев с песней "Truth" занял седьмое место на конкурсе, набрал в результате 297 баллов.
Представляем количество баллов, отданных Азербайджану европейскими государствами.
Отметим, что ниже приводятся баллы, отданные профессиональным жюри, которые составили в общей сложности 197 баллов.
- Португалия - 8 баллов
- Мальта - 8 баллов
- Северная Македония - 4 балла
- Сан-Марино - 4 балла
- Эстония - 5 баллов
- Польша - 2 балла
- Норвегия - 5 баллов
- Испания - 7 баллов
- Австрия - 4 балла
- Великобритания - 7 баллов
- Италия - 7 баллов
- Албания - 8 баллов
- Венгрия - 5 баллов
- Молдова - 6 баллов
- Ирландия - 7 баллов
- Румыния - 10 баллов
- Кипр - 6 баллов
- Австралия - 2 балла
- Россия - 12 баллов
- Швеция - 5 баллов
- Литва - 10 баллов
- Сербия - 3 балла
- Исландия - 4 балла
- Грузия - 10 баллов
- Греция - 8 баллов
- Латвия - 6 баллов
- Чехия - 5 баллов
- Дания - 4 балла
- Франция - 6 баллов
- Финляндия - 2 балла
- Словения - 10 баллов
- Израиль - 7 баллов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре