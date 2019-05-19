В Тель-Авиве завершился международный песенный конкурс "Евровидение-2019".

Победителем стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней "Arcade".

Как передает Day.Az, Чингиз Мустафаев с песней "Truth" занял седьмое место на конкурсе, набрал в результате 297 баллов.

Представляем количество баллов, отданных Азербайджану европейскими государствами.

Отметим, что ниже приводятся баллы, отданные профессиональным жюри, которые составили в общей сложности 197 баллов.

- Португалия - 8 баллов

- Мальта - 8 баллов

- Северная Македония - 4 балла

- Сан-Марино - 4 балла

- Эстония - 5 баллов

- Польша - 2 балла

- Норвегия - 5 баллов

- Испания - 7 баллов

- Австрия - 4 балла

- Великобритания - 7 баллов

- Италия - 7 баллов

- Албания - 8 баллов

- Венгрия - 5 баллов

- Молдова - 6 баллов

- Ирландия - 7 баллов

- Румыния - 10 баллов

- Кипр - 6 баллов

- Австралия - 2 балла

- Россия - 12 баллов

- Швеция - 5 баллов

- Литва - 10 баллов

- Сербия - 3 балла

- Исландия - 4 балла

- Грузия - 10 баллов

- Греция - 8 баллов

- Латвия - 6 баллов

- Чехия - 5 баллов

- Дания - 4 балла

- Франция - 6 баллов

- Финляндия - 2 балла

- Словения - 10 баллов

- Израиль - 7 баллов.