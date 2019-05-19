Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов вместе с супругой - народной артисткой России Анной Нетребко приняли участие в качестве почетных гостей на 72-м Каннском фестивале.

Как передает Day.Az, роликами и фотографиями Анна Нетребко поделилась на своей странице в Instagram. Пара пообщалась и сфотографировалась со многими мировыми звездами.