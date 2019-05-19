В преддверии турне солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) попала в больницу из-за полной потери зрения. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания, еще 20 лет назад артистка перенесла лазерную операцию, после чего перестала видеть левым глазом.