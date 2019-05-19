https://news.day.az/showbiz/1121173.html Участница группы Spice Girls попала в больницу
Участница группы Spice Girls попала в больницу
В преддверии турне солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) попала в больницу из-за полной потери зрения. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации издания, еще 20 лет назад артистка перенесла лазерную операцию, после чего перестала видеть левым глазом.
Два дня назад у нее также начались проблемы с правым глазом. Из-за этого Браун пришлось обратиться в лондонскую глазную клинику Moorfields Eye Hospital.
"Мел было очень плохо. Остальные участницы группы и менеджеры очень волновались за нее. Она кричала, что ослепла", - сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.
Врачи оказали артистке медицинскую помощь, в результате чего зрение удалось восстановить.
Отмечается, что причину временной потери зрения установить не удалось.
По словам представителя певицы, в настоящее время ситуация находится под контролем.
Группа Spice Girls была образована в 1994 году в Лондоне при участии Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл.
В 2001 году каждая из девушек запустила собственный сольный проект, и группа фактически распалась.
Однако певицы неоднократно воссоединялись для проведения отдельных выступлений.
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