Представитель Азербайджана на песенном конкурсе "Евровидение-2019" Чингиз Мустафаев занимает первое место по количеству просмотров в YouTube.

Как передает Day.Az, опубликованный 16 мая на официальном канале "Евровидения" в Youtube видеоролик с исполнением песни "Truth" во втором полуфинале набрал 1.3 млн просмотров и имеет под собой более 8000 комментариев.

Отметим, что песня "Правда" о нечестных, ядовитых отношениях. В ней рассказывается история одного партнера, который предает другого, оставляя им трудный выбор: принять обман или освободиться от ложных иллюзий. По сценарию, два робота на сцене чинят разбитое сердце Чингиза.

Песня современна, радио-дружелюбна и лична. Музыку написали Борислав Миланов, Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Пабло Динеро, Хостесс и Чингиз Мустафаев, а слова - Борислав Миланов, Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Хостесс.

Напомним, что представитель Азербайджана занял 7 место на конкурсе, набрав 297 голосов.

Али Ибрагимов