Руководитель Центра азербайджанской национальной моды и Дома моды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова представила Trend десятку лучших, на ее взгляд, сценических нарядов "Евровидения-2019", передает Day.Az.

В ТОП-10 вошли (в алфавитном порядке) Австралия - Кейт Миллер-Хайдке, Азербайджан - Чингиз Мустафаев, Бельгия - Элиот Вассамийе, Греция - Катерина Дуска, Израиль - Коби Марими, Кипр - Тамта, Португалия - Конан Осирис, Россия - Сергей Лазарев, Сербия - Невена Божович, Франция - Билаль Ассани.

Победителем 64-го международного конкурса песни "Евровидение" в Тель-Авиве (Израиль) сталь представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией "Arcade", второе место занял Алессандро Махмуд (Италия) с "Soldi", третье - Сергей Лазарев (Россия) с "Scream".

Наш Чингиз Мустафаев с композицией "Truth" ("Правда") занял седьмое место. Песня написана международной группой - Борислав Миланов, Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Пабло Динеро, Хостесс и Чингиз Мустафаев. Сценический номер исполнителя включал в себя графическое оформление и визуальные эффекты. На сцене стояли два робота, которые по задумке постановщиков чинили разбитое сердце артиста.