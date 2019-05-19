Российский певец и композитор Юрий Лоза в интервью Пятому каналу прокомментировал номер поп-исполнителя Сергея Лазарева, с которым он выступил на "Евровидении-2019".

Как передает Day.Az, по словам Лозы, российский конкурсант очень сильно волновался, и это было заметно даже через экран. Вместо удовольствия, артист испытывал страх, считает музыкант.

"Я давно не видел такой истерики. По-моему, после Полины Гагариной, которая устроила это вот. Такая же истерика была у Лазарева. У него тряслись руки. Это единственный, наверно, исполнитель, который так переволновался, которого так перетрясло. У остальных было удовольствие, а его как будто на каторгу выпустили по-моему", - отметил Лоза.

Впрочем, выступление победителя "Евровидения", которым стал, согласно результатам голосования, представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, композитора тоже не впечатлило. По его мнению, среди участников музыкального конкурса были более достойные конкурсанты.

"Песня никакая, номера не было. Ну, сидел, ну, руками махал. С точки зрения профессионала, мы все понимаем, что это не хит. Гораздо более похожа на европейский шлягер песня того же шведа. С точки зрения профессионала, азербайджанец выступил с самым интересным номером. По всем параметрам азербайджанец был самый интересный, самый шлягерный был швед. А победил голландец, который в общем-то был самый безликий из всех", - выразил мнение певец.

Лоза уверен, что участие в международных состязаниях должно создавать артистам новый повод для радости, а не наоборот. По его мнению, для того, чтобы достойно представить страну, не обязательно пользоваться услугами иностранных профессионалов.

Финал международного песенного конкура "Евровидение-2019" прошел в Тель-Авиве в субботу, 18 мая. Согласно итогам голосования, первое место занял представитель Нидерландов. Он набрал 492 балла. Российский представитель Сергей Лазарев расположился на третьей строчке в общем рейтинге.