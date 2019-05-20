Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" в Баку с каждым годом проходит всё красочнее и масштабнее. Этим летом в числе приглашённых на "ЖАРУ" российских звёзд будет и давно любимая зрителями группа "На-На", которой в этом году исполняется 30 лет. Журналист межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева поговорил с участниками "На-На" об их давних дружеских связях в Азербайджане и планах на юбилейный год, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

- Известно, что Бари Каримович Алибасов очень любит Азербайджан и привозил "На-На" на гастроли в Баку практически ежегодно. Что вам ярче всего вспоминается об азербайджанских гастролях?

Вячеслав Жеребкин: Мы тоже очень любим Азербайджан. Баку - потрясающий, очень красивый город, мы бывали там много раз и с сольными концертами, и с другими выступлениями. Более того, у Бари Каримовича и "На-На" давняя творческая дружба с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюльоглу, мы неоднократно встречались с ним, работали на его юбилейном концерте, это замечательный талантливый человек.

Владимир Политов: В Азербайджане запоминается, конечно, прекрасная природа, море, люди, очень вкусная еда.

Леонид Семидьянов: Люди в Азербайджане очень гостеприимные. Если вы познакомились с азербайджанцем, он обязательно пригласит к себе, устроит великолепное застолье. Это потрясающе: азербайджанцы выражают своё уважение, почтение к гостю, это для них что-то святое, очень важное.

Вячеслав Жеребкин: У азербайджанского народа замечательные традиции, и мы очень любим туда приезжать.

- День вашего выступления на "Жаре" будет посвящён хитам 90-х годов. Решили ли вы уже, исполнением каких хитов порадуете зрителей?

Владимир Политов: Так как тема "Хиты 90-х" - без "Фаины" и "Шляпы", конечно, не обойтись. Современные хиты тоже будут - обязательно споём и что-нибудь новое, покажем, чем мы сегодня живём, какой музыкой дышим.

Вячеслав Жеребкин: Несмотря на то, что мы ассоциируемся с "группой из 90-х", у нас есть потрясающий новый современный материал, мы всегда живём будущим и обязательно порадуем зрителей нашими новыми песнями.

Михаил Игонин: На сольных концертах у нас, как правило, 80% нового материала, и 20% - хиты, которые уже давно знают и любят.

Вячеслав Жеребкин: И, как ни странно, новые песни принимаются зрителями не хуже, чем старые!

Михаил Игонин: Даже лучше!

- Бари Каримович как-то заметил, что Баку - это единственный город, где ему хотелось бы поселиться с семьей. А какие чувства город вызывает у вас?

Владимир Политов: Нам нравится быть гостями Баку!

Леонид Семидьянов: Хотелось бы приезжать чаще, потому что город потрясающий, там очень хорошая энергетика, из Баку всегда уезжаешь наполненный впечатлениями и позитивными эмоциями.

- Вы неоднократно бывали в Баку "по работе". А что вы думаете об Азербайджане как месте для отдыха?

Владимир Политов: Там замечательно! Пока, к сожалению, нам не удалось отдохнуть на курортах Азербайджана, мы приезжаем радовать поклонников.

Вячеслав Жеребкин: Но приехать именно отдохнуть нам, конечно, тоже хотелось бы. Вообще всем советую ездить в Азербайджан чаще, там очень здорово.

- На двадцатилетие группы вы гастролировали с грандиозным "Shock Show", которое привозили и в Баку, и которое длилось всю ночь. В этом году группе "На-На" 30 лет. Чем, кроме участия в "ЖАРЕ", вы порадуете поклонников в этом юбилейном году?

Владимир Политов: Будет большая юбилейная программа, посвящённая тридцатилетию группы, будем приглашать гостей, друзей-артистов. В этом году мы, скорее всего, не успеем организовать и поставить всё задуманное, предварительно планируем новое шоу с новыми песнями на весну следующего года.

Леонид Семидьянов: Шоу будет современным, отражающим самые новые тенденции.

- У каждого артиста свой секрет успеха. В чём, на ваш взгляд, секрет группы "На-На"?

Владимир Политов: В первую очередь в том, что мы любим то, чем занимаемся, с уважением относимся к зрителям. И, как мы уже говорили, мы не живём прошлыми хитами, как некоторые артисты 90-х, которые до сих пор существуют за счёт этих хитов. Мы движемся вперёд, делаем новую музыку, стараемся следовать современным тенденциям.

Вячеслав Жеребкин: Мы делаем всё искренне, от души. Выходя на сцену, мы не просто исполняем, мы создаём атмосферу: дружелюбную, весёлую, отвязную. И это тоже немаловажно. После концерта мы со зрителями расстаёмся настоящими друзьями. Наверное, поэтому люди снова хотят увидеть и услышать нас, побольше пообщаться, поговорить, с интересом и доброжелательным отношением.

Владимир Политов: Немаловажно ещё и то, что мы в группе не только коллеги по работе, но и друзья по жизни - мы можем приехать после гастролей и тут же отправиться вместе отдыхать: на рыбалку, например, или в баньке попариться.

Михаил Игонин: А это всё чувствуется на сцене.

Вячеслав Жеребкин: Да, зрители чувствуют, когда группа, которую они видят на сцене, не просто исполнители, но настоящие друзья - это совершенно другая энергетика. Зрителей не обманешь.

- "На-На" многое связывает с Азербайджаном и помимо гастрольной деятельности: как вы уже говорили, Бари Каримович дружен с Поладом Бюльбюльоглу, группа неоднократно бывала гостем торжественных мероприятий, в том числе в посольстве Азербайджана. С кем-то ещё из азербайджанцев вы поддерживаете дружеские отношения?

Леонид Семидьянов: У нас обширный "Френд-клуб" - клуб наших поклонниц - и представители Азербайджана там, безусловно, есть. Мы поддерживаем самые тёплые отношения со всеми, кто интересуется группой "На-На" - постоянно идёт переписка, комментарии в соцсетях.

Владимир Политов: Уверен, после поездки на "ЖАРУ" у нас появятся и новые друзья в Азербайджане.

- Ходят слухи, что однажды на одном из праздников в Баку "На-На" совместно с Поладом Бюльбюльоглу исполнили его знаменитую песню "Как жили мы борясь". Это правда?

Владимир Политов: Да, это правда. Дело в том, что в кинофильме "Не бойся, я с тобой" эту песню исполняла группа "Интеграл", которую представлял Бари Каримович, поэтому наш выбор пал именно на эту песню.

Вячеслав Жеребкин: Мы счастливы тем, что исполняли эту песню вместе с Поладом Бюльбюльоглу. Это был его юбилейный концерт, он сидел за белым роялем, всё было очень красиво, и зрители прекрасно приняли эту песню, что было для нас очень важно.

- На ваших концертах неудержимо хочется подпевать и танцевать. Азербайджанская публика не исключение?

Вячеслав Жеребкин: Да, конечно!

Владимир Политов: Будете на "ЖАРЕ" в Баку - увидите всё сами. Будем петь вместе!