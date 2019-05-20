Заслуженный артист Азербайджана Мири Юсиф, готовящийся к своему трехдневному сольному концерту, который состоится 7-8-9 июня на сцене "Зеленого театра", на днях поделился несколькими сюрпризами, подготовленными для столь важного как для самого артиста, так и для его фанатов события.

Как сообщает Day.Az, на своем YouTube-канале Мири Юсиф поделился песней "Şənbə" ("Суббота"), сочиненной самим Мири Юсифом и презентованной неделю назад, а на днях певец решил порадовать своих фанатов новым "горячим" видео на песню "Uyma" ("Не искушайся") композитора Джейхуна Джаббароглу.

Отметим, что своеобразное шутливое признание в любви своей Субботе - привет от Пятницы и Робинзона Крузо - было восторженно встречено публикой, занимало высокие места "В Тренде" на YouTube и до сих находится там в числе самых популярных за последнюю неделю роликов.

Теперь же певец взорвал Сеть "горячим" роликом, презентовав клип на песню "Uyma", снятый Вугаром Исламзаде, более известным своими видеооткрытками больших спортивных событий, снятых им на базе Baku Media Center.

Сам певец представил свою новую работу следующей репликой: "Hər dəfə şərhi siz verirsiniz, bu dəfə də şərh bizdən olsun. Şeytana #UYMA-yın!" ("Каждый раз комментарий идет от вас, на этот раз пусть будет от нас. Не поддавайтесь искушениям шайтана!").

В своей новой работе певец делится нравственным месседжем о том, что не стоит поддаваться всяким временным соблазнам, что иногда надо проявить терпение, не мучая ни себя, ни тех, кто тебя любит. Певец обращается к нам через рассказанную им историю. В ролике он не один, у него есть партнерша - певица Диляра Кязимова, которая не только катается по ночному Баку на дорогом автомобиле, но и устраивает "горячие танцы" в полуобнаженном виде. Отметим, что Диляра Кязимова не первый раз украшает своим присутствием клип артиста - два года назад она появилась в клипе на хит "Ad günü" ("День рождения"). И судя по реплике Мири Юсифа в конце нового видео "Ardı var" ("Продолжение следует"), эта история будет иметь продолжение.

Н. Гасымова