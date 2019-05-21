Бельгийский телеканал Een попытался представить, как бы выглядел международный музыкальный конкурс "Евровидение-2019", который состоялся в Тель-Авиве, без музыки. Соответствующий ролик появился на его канале на Youtube.

На этих кадрах участники конкурса громко топают и кричат. Также воспроизведены звуки, которые можно было бы услышать во время их номеров из-за графических элементов, если бы не музыка, - к примеру, звон бокалов, топот каблуков, хлопанье крыльев птиц.

А во время выступления российского представителя Сергея Лазарева слышно, как он проводит пальцами по стеклу, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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