Певец Расул Эфендиев, ставший популярным после дуэта с народной артисткой Азербайджана Айгюн Кязимовой, тайно женится.

Как сообщает Day.Az, некоторые азербайджанские СМИ предположили, что его избранницей стала Айгюн Кязимова. Известно лишь, что несколько месяцев назад состоялась его помолвка, а свадьба запланирована на сентябрь.

Напомним, что они исполнили песню "Dola mənə qolunu", после чего в прессе заговорили о возможном романе между знаменитостями.

Н. Гасымова