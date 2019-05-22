https://news.day.az/showbiz/1122082.html Айгюн Кязимова тайно выходит замуж? - ФОТО
Айгюн Кязимова тайно выходит замуж? - ФОТО
Певец Расул Эфендиев, ставший популярным после дуэта с народной артисткой Азербайджана Айгюн Кязимовой, тайно женится.
Как сообщает Day.Az, некоторые азербайджанские СМИ предположили, что его избранницей стала Айгюн Кязимова. Известно лишь, что несколько месяцев назад состоялась его помолвка, а свадьба запланирована на сентябрь.
Напомним, что они исполнили песню "Dola mənə qolunu", после чего в прессе заговорили о возможном романе между знаменитостями.
Н. Гасымова
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