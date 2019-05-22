В Instagram Государственного телеканала Израиля опубликовано фото народного артиста Азербайджана Фаика Агаева.

Как сообщает Day.Az, фото сделано во время объявления результатов голосования на "Евровидении". Внешность Фаика Агаева сравнили с популярным актером Уиллом Смитом. В комментарии к фото они написали: "Что делает Уилл Смит в Азербайджане?...".

Мнения пользователей соцсети разделились. Некоторые находили поразительное сходство между знаменитостями, другие же посчитали публикацию неуместной и посмеялись над ее авторами.

Н. Гасымова