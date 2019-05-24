Популярная певица Дамла вновь оказалась в окружении толпы фанатов. На этот раз поклонники устроили ажиотаж после концерта певицы в Новосибирске (Россия).

Как сообщает Day.Az, проживающие в городе наши соотечественники выстроились в очередь, чтобы сделать фото со звездой, но это превратилось в настоящее столпотворение, и певица смогла выбраться из концертного зала лишь с помощью организаторов мероприятия.

Своими эмоциями Дамла поделилась в Instagram, где отметила, что ее делает счастливой любовь фанатов.

Н. Гасымова