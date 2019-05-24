https://news.day.az/showbiz/1122805.html Вновь ажиотаж: Фанаты в России окружили Дамлу - ВИДЕО
Вновь ажиотаж: Фанаты в России окружили Дамлу - ВИДЕО
Популярная певица Дамла вновь оказалась в окружении толпы фанатов. На этот раз поклонники устроили ажиотаж после концерта певицы в Новосибирске (Россия).
Как сообщает Day.Az, проживающие в городе наши соотечественники выстроились в очередь, чтобы сделать фото со звездой, но это превратилось в настоящее столпотворение, и певица смогла выбраться из концертного зала лишь с помощью организаторов мероприятия.
Своими эмоциями Дамла поделилась в Instagram, где отметила, что ее делает счастливой любовь фанатов.
Н. Гасымова
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