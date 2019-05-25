Приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале получил Антонио Бандерас за фильм "Боль и слава" Педро Альмодовара, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Международный каннский кинофестиваль проходил на Лазурном берегу с 14 мая, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.

Драма "Боль и слава" Педро Альмодовара рассказывает о талантливом режиссере, который постепенно теряет память. Антонио Бандерас получил награду за лучшую мужскую роль в этом фильме.

"Мы сделали много фильмов вместе. Я бесконечно его уважаю. Я посвящаю эту награду ему... на жизненном пути встречается боль, но сегодня моя ночь славы", - сказал Бандерас, получая приз.

Лучшей актрисой Каннского кинофестиваля стала Эмили Бичем за роль в фильме "Малыш Джо".