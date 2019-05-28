Сольный концерт популярного грузинского певца Давида (Дато) Худжадзе, исполняющего городские романсы, лирическую и фольклорную музыку, пройдет во Дворце Гейдара Алиева 30 июня в 20.00, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Концертная программа "Özlüyorum" организована 33 EVENT.

DATO - самый романтичный исполнитель Грузии - представит новые композиции и хиты на русском, грузинском и турецком языках, которые набрали миллионы просмотров в YouTube. Только композиция на турецком языке "Özlüyorum" собрала около 17 млн. просмотров!

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн на www.iticket.az. Страница https://www.facebook.com/33.EVENT.Baku?ref=hl. Телефон для справок: +99450 2137006.

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