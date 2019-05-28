Литовский певец Юриюс Векленко не прошел в финал Евровидения из-за ошибки в подсчете голосов, утверждает общественный вещатель LRT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает Sputnik Литва, LRT обратится в Европейский вещательный союз с просьбой признать ошибку. Литовские представители отмечают, что представленные итальянским вещателем RAI результаты голосования расходятся с официальными итогами полуфинала.

Из скорректированных данных следует, что итальянские зрители дали Векленко на один балл больше. Именно столько ему не хватило для выхода в финал.

"Мы как вещатель пострадали от моральных и рейтинговых нарушений, и для нас может быть достаточно просто признания ошибки. Однако автор песен и исполнитель может требовать существенной финансовой компенсации", - цитирует Sputnik Литва генерального продюсера LRT Аудрюса Гиржадаса.

При этом сам исполнитель заявил, что подобные решения принимают его менеджеры, а лично он занимается творчеством.