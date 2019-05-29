Кармине Кариди, сыгравший в фильмах "Крестный отец - 2" (Godfather 2, 1974) и "Миллионы Брюстера" (Brewster's Millions, 1985), умер на 86-м году жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя актера.

Отмечается, что Кариди скончался в одной из клиник Лос-Анджелеса не приходя в сознание, после того, как впал в кому. За месяц до этого он попал в больницу с травой спины, где позже заболел пневмонией.

Кармине Кариди запомнился зрителям своим участием в фильмах "Крестный отец - 2" и "Крестный отец - 3" (Godfather 3, 1990), где исполнил разные роли. Во второй части кинофильма актер сыграл бандита Кармине Розато, а в третьей - Альберта Вольпе, главу чикагской преступной группы. В 2004 году актер был исключен из Американской академии киноискусств за то, что направленные ему для просмотра и рецензии копии фильмов были незаконно выложены в интернет.

За свою 60-летнюю карьеру киноактера Кариди успел сняться в более 100 фильмах и сериалах, среди которых телесериалы "Такси" (Taxi, 1978-1983), "Слава" (Fame, 1982-1987) и картина "Миллионы Брюстера".