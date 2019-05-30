25 мая азербайджанский рэпер Bahram G выпустил новый альбом под названием "OMG", который стал успешным не только в Азербайджане, но и в России.

Как сообщает Day.Az, автором музыки и текстов всех восьми треков, вошедших в альбом, является сам Bahram G. Он же занимался аранжировкой треков.

"OMG" возглавил азербайджанский iTunes, став самым скачиваемым альбомом. А трек "Тихо" из альбома попал в российский песенный чарт iTunes, где занимает в данный момент 41-е место, а ранее был на 15-м. Так, Бахрам стал первым из азербайджанских артистов, работающих в Азербайджане, кто пробился в российский iTunes.

Н. Гасымова