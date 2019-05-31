Извесный российский поп-певец, киноактёр, предприниматель, композитор и автор детских песен, телеведущий Владимир Маркин в видеообращении приглашает на первый Бакинский фестиваль шансона, который пройдет 2 и 3 июня на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Самые известные песни в исполнении певца - "Сиреневый туман", "Самый симпатичный во дворе", "Колокола", "Я готов целовать песок", "Белая черёмуха", "Царевна Несмеяна".

В концертных программах выступят яркие звёзды шансона Азербайджана - народные артисты Эйюб Ягубов и Ильгар Мурадов, исполнители Арзу Рзаев и Джалал Аббасов, и зарубежные гости - заслуженный артист Украины Николай Трубач, Владимир Маркин, Брендон Стоун и Анатолий Алешин.

Билеты по ссылке https://iticket.az/events/concerts/baku-chanson-festival-2019/9902. Телефон для справок: (051) 303-35-40.

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