Британский актер Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена в новой трилогии о приключениях миллиардера из Готэм-Сити Брюса Уэйна. Об этом сообщает портал Deadline.

Кинокомпания Warner Bros выбирала между Паттинсоном и английским актером Николасом Холтом ("Толкин", "Люди Икс"). Однако режиссер будущей картины о Темном рыцаре Мэтт Ривз настоял на том, чтобы отдать роль звезде саги "Сумерки", пишет издание.

В ближайшее время студия подготовит официальный анонс. Продюсером фильма выступит Дилан Кларк. Ранее он продюсировал две части "Планеты обезьян", снятые Ривзом.

Ранее стало известно, что Бен Аффлек отказался от роли супергероя. В январе сайт Screen Rant выбрал актеров, которые могли бы сыграть молодого Бэтмена. Среди кандидатов оказались Джек О'Коннелл, Финн Уиттрок и Джейми Дорнан.

Роберт Паттинсон стал широко известен как исполнитель роли Эдварда Каллена в вампирской саге "Сумерки". Также он снимался во франшизе о Гарри Поттере, лентах "Воды слонам!", "Помни меня" и других.