https://news.day.az/showbiz/1125340.html Ройа выходит замуж? - ФОТО
Ройа выходит замуж? - ФОТО
Заслуженная артистка Азербайджана, популярная певица Ройа Айхан поделилась в Instagram фото, которое вызвало много вопросов у ее подписчиков.
Как сообщает Day.Az, на вызвавшем интерес фото певица продемонстрировала кольцо с бриллиантом. Поклонники заподозрили, что певица в скором времени выходит замуж.
Н. Гасымова
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