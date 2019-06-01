Заслуженная артистка Азербайджана, популярная певица Ройа Айхан поделилась в Instagram фото, которое вызвало много вопросов у ее подписчиков. 

Как сообщает Day.Az, на вызвавшем интерес фото певица продемонстрировала кольцо с бриллиантом. Поклонники заподозрили, что певица в скором времени выходит замуж.

Н. Гасымова