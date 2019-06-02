В парке Центра Гейдара Алиева прошло грандиозное шоу народной артистки Азербайджана Айгюн Кязымовой "Aygün şou" в честь Международного дня защиты детей, сообщает Trend.

Тысячи жителей и гостей Баку, и, конечно же, родители с детьми стали гостями феерического праздника. Перед выступлением Айгюн Кязымова в интервью Trend выразила признательность Центру Гейдара Алиева за проведение праздничного вечера.

"Концерт проходит после Детского фестиваля в Парке Центра Гейдара Алиева и является большим подарком для наших самых юных граждан страны. Особенно, хотелось бы выразить признательность, что мне доверена эта честь выступить с концертной программой, посвященной Международному дню защиты гостей - 1 июня, и поэтому чувствую себя счастливой. Все организовано на самом высоком уровне! Порадовать наших любимых детей - что может быть лучше в этот день! Тем более, что до сих пор во мне живет ребенок, и эти самые искренние чувства постараюсь передать зрителям - нашим детям и взрослым, в которых по прежнему живут детские эмоции", - сказала Айгюн Кязымова.

Дива нашей эстрады представила свои зажигательные хиты, которые прошли в живом исполнении в сопровождении ансамбля и танцоров, театрализованного кукольного шоу с около шестидесяти любимых сказочных персонажей и героев детей.

Есть известная фраза "Дети - цветы жизни, которая имеет глубокий смысл. Дети - это самое светлое и чистое, это наше все! Это наши цветочки, которые мы холим и лелеем, чтобы они подрастали здоровыми и сильными, ведь самое прекрасное на земле это - ребенок. С его детскими выдумками, юмором, улыбками, он наполняет мир яркими красками, поэтому он и подобен цветку.

Интересно, что в этом году Международный день защиты детей отмечает свое 70-летие. Он был учрежден в 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Кстати, в 2012 году 1 июня ООН провозглашен Всемирный день родителей. Цель праздника - напомнить жителям планеты об общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности как основу прочной и нравственной семьи. Ведь именно семья (в первую очередь - родители) несет ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы полное и гармоничное развитие их личности обязательно происходило в семейном окружении и в атмосфере счастья, любви и понимания. Вот такой двойной праздник мы отмечаем 1 июня!

И еще интересный факт. У Международного дня защиты детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки - красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, - это символ нашего общего дома. День защиты детей - это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.