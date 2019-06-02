https://news.day.az/showbiz/1125460.html Звезда «Игры престолов» отреагировал на скандальные слухи о личной жизни
Звезда «Игры престолов» отреагировал на скандальные слухи о личной жизни
Актер Ричард Мэдден отреагировал на сообщения СМИ о его отношениях с актером Брэндоном Флинном.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Fox News.
Слухи начали распространяться после того, как Флинн расстался со своим бойфрендом Сэмом Смитом.
В свою очередь Мэдден заявил, что хочет, чтобы его личная жизнь оставалась личной, и никогда не говорит с прессой о своих отношениях.
Он добавил, что очень устал от внимания папарации, и поделился, что фотографы на улице доводят его до срыва.
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