Актер Ричард Мэдден отреагировал на сообщения СМИ о его отношениях с актером Брэндоном Флинном.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Fox News.

Слухи начали распространяться после того, как Флинн расстался со своим бойфрендом Сэмом Смитом.

В свою очередь Мэдден заявил, что хочет, чтобы его личная жизнь оставалась личной, и никогда не говорит с прессой о своих отношениях.

Он добавил, что очень устал от внимания папарации, и поделился, что фотографы на улице доводят его до срыва.