Друг покойной певицы Егор Иващенко оценил наследство Юлии Началовой примерно в 100 млн руб.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он рассказал в интервью сайту kp.ru.

По его словам, именно столько стоит квартира Началовой, которую ей подарил ее первый муж, футболист Евгений Алдонин.

Иващенко также рассказал, что Началова занимала под залог собственной квартиры у второго мужа, хоккеиста Александра Фролова более 20 млн руб., которые он теперь требует с родителей певицы.

Ранее сообщалось, что Алдонин переживает за душевное состоянии дочери Началовой.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.