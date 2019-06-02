https://news.day.az/showbiz/1125485.html Леди Гага упала на концерте
Леди Гага упала на концерте
Певица Леди Гага упала во время выступления.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, момент падения попал на видео, которое снимали поклонники.
Леди Гага спускалась на сцену на огромной металлической конструкции, спускаясь, она зацепилась и упала. Ее поддержали двое мужчин из подтанцовки.
При этом Леди Гага не переставала петь и продолжила выступления.
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