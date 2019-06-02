Певица Леди Гага упала во время выступления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, момент падения попал на видео, которое снимали поклонники.

Леди Гага спускалась на сцену на огромной металлической конструкции, спускаясь, она зацепилась и упала. Ее поддержали двое мужчин из подтанцовки.

При этом Леди Гага не переставала петь и продолжила выступления.