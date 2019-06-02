Победительница международного конкурса "Евровидение 2011", азербайджанская певица Нигяр Джамал представила видеопроект на композицию "Я в твоём плену", передает Day.Az со ссылкой на Trend. Автором слов песни является - Фарид Панахов, музыка - Flaminque Records.

Съемки видеоклипа прошли в Украине. По словам артистки, съемочный процесс занял всего один день, однако, во время работы Джамал пришлось преодолеть некоторые трудности.

"Было холодно, поэтому во время съемок я сильно замерзла. Особенно было сложно, когда снимали сцены, где мне нужно было погрузиться в ледяную воду. Но, несмотря на эти небольшие неудобства все прошло хорошо, я довольна результатом", - подчеркнула певица.

Отметим, что режиссер видеоклипа - Алексей Ламах. В видеоклипе Нигяр Джамал сменила пять образов, над созданием которых работала украинский стилист Евгения Кириенко.