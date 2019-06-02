У российской телеведущей Ксении Собчак возник конфликт с Ольгой Бузовой по поводу одежды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом Собчак написала на своей странице в интсаграме.

В одном из выпусков своей передачи Собчак рассказала, что один из модных дизайнеров, с которым она дружит, попросил ее передать Бузовой, чтобы она не носила куртку его бренда. Однако Собчак отказалась передавать его просьбу и предложила сторонам урегулировать вопрос самостоятельно. Выпуск увидела Бузова, которая связала слова Собчак с именем конкретного дизайнера и пообещала вернуть ему все купленные вещи, получив обратно свои деньги.

По словам Собчак, Бузова сделала совершенно неправильные выводы.

"...мне кажется стоило бы тебе, Оля, извиниться за распространение каких-то дурацких обвинений", - отметила Собчак.

Она добавила, что Бузова распространяет непроверенные слухи про достойного и незнакомого человека.