Певица Ферги и актер Джош Дюамель разводятся через два года после расставания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает TMZ.

Как отмечается, пара распалась еще в 2017 году после восьми лет брака. Ферги и Дюамель поженились в 2009 году, спустя пять лет после того, как у них завязался роман. В браке у них родился сын Эксл Джек.

Однако только в пятницу, 31 мая, 44-летняя певица подала документы на развод в Калифорнии.

"С огромной любовью и уважением ранее в этом году мы решили расстаться", - говорится в распространенном ими заявлении